Глава Евросовета Мишель напомнил Путину о поддержке Евросоюзом территориальной целостности Украины и Грузии

Глава Европейского совета Шарль Мишель во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил территориальную целостность Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Мишель написал в Твиттере.

"Подтвердил поддержку ЕС территориальной целостности Украины и Грузии", - написал Мишель.

По его словам, во время разговора собеседники также обсуждали события в Афганистане и их влияние на регион.

"ЕС и Россия заинтересованы в региональной стабильности", - отметил Мишель.

"Осудил использование Беларусью оружия незаконной миграции против государств-членов ЕС", - уточнил также глава Европейского совета.

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