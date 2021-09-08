Глава НБУ Шевченко о легализации криптовалют: Единственным законным средством платежа остается гривня
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию Шевченко в Facebook.
"Приветствую принятия депутатами закона "О виртуальных активах" (законопроект № 3637). Благодаря 276 голосам "за" в Украине появилась возможность создать прозрачный, цивилизованный и понятный рынок виртуальных активов с современной инфраструктурой и защищенными клиентами", - заявил он.
"Виртуальные активы, в том числе и те, что мы привыкли называть криптовалютой, получили определенный юридический статус, а участники рынка - право на защиту и работу в правовом поле. В Украине смогут легально работать международные биржи, где проходят торги виртуальными активами", - добавил Шевченко.
По его словам, после подписания закона президентом НБУ вместе с другими регуляторами этого рынка начнет разработку и внедрение подзаконных нормативно-правовых актов.
"Однако отмечу, что единственным законным средством платежа в нашей стране остается гривня. Национальный банк отвечает за покупательную способность именно национальной валюты, регулирует ее оборот, благодаря этому проводит эффективную монетарную политику", - написал он.
Шевченко напомнил, что НБУ изучает возможность выпуска собственных цифровых денег (цифровой валюты от центробанка, СBDC) - е-гривни. Согласно закону "О платежных услугах" цифровые деньги НБУ - электронная форма денежной единицы Украины, эмитентом которой является НБУ.
"Одним из потенциальных направлений исследования выпуска е-гривни мы видим ее использование в сфере, связанной с оборотом виртуальных активов (например, для обмена, обеспечения выпуска и других операций с виртуальными активами). Это может создать новую инфраструктуру, которая бы выполняла роль эффективного шлюза между реальной экономикой и рынком виртуальных активов. Таким образом е-гривня может стать одним из ключевых элементов качественного развития инфраструктуры для виртуальных активов в Украине", - добавил он.