Глава НБУ Шевченко о легализации криптовалют: Единственным законным средством платежа остается гривня

Глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко приветствовал принятие Верховной Радой закона "О виртуальных активах". Однако он напомнил, что единственным законным средством платежа остается гривня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию Шевченко в Facebook.

"Приветствую принятия депутатами закона "О виртуальных активах" (законопроект № 3637). Благодаря 276 голосам "за" в Украине появилась возможность создать прозрачный, цивилизованный и понятный рынок виртуальных активов с современной инфраструктурой и защищенными клиентами", - заявил он.

"Виртуальные активы, в том числе и те, что мы привыкли называть криптовалютой, получили определенный юридический статус, а участники рынка - право на защиту и работу в правовом поле. В Украине смогут легально работать международные биржи, где проходят торги виртуальными активами", - добавил Шевченко.

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По его словам, после подписания закона президентом НБУ вместе с другими регуляторами этого рынка начнет разработку и внедрение подзаконных нормативно-правовых актов.

"Однако отмечу, что единственным законным средством платежа в нашей стране остается гривня. Национальный банк отвечает за покупательную способность именно национальной валюты, регулирует ее оборот, благодаря этому проводит эффективную монетарную политику", - написал он.

Шевченко напомнил, что НБУ изучает возможность выпуска собственных цифровых денег (цифровой валюты от центробанка, СBDC) - е-гривни. Согласно закону "О платежных услугах" цифровые деньги НБУ - электронная форма денежной единицы Украины, эмитентом которой является НБУ.

"Одним из потенциальных направлений исследования выпуска е-гривни мы видим ее использование в сфере, связанной с оборотом виртуальных активов (например, для обмена, обеспечения выпуска и других операций с виртуальными активами). Это может создать новую инфраструктуру, которая бы выполняла роль эффективного шлюза между реальной экономикой и рынком виртуальных активов. Таким образом е-гривня может стать одним из ключевых элементов качественного развития инфраструктуры для виртуальных активов в Украине", - добавил он.



