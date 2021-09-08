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Порошенко о решении ЕС продлить санкций против РФ: Власть должна повышать цену Кремля за войну против Украины

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Порошенко о решении ЕС продлить санкций против РФ: Власть должна повышать цену Кремля за войну против Украины
Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко приветствовал решение европейских партнеров продлить санкции против страны-агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Приветствую решение послов государств-членов ЕС об очередном продлении ограничительных мер Евросоюза против России за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в сообщении.

По словам пятого президента, власть Украины должна работать над усилением санкционного фронта.

"Уже семь лет сохраняется заложенное нами наследство консолидированного противодействия агрессии и мощный режим западных санкций. Нынешняя власть должна работать над усилением санкционного фронта, укреплением трансатлантической коалиции и повышением цены Кремля за преступления против Украины", - подытожил Порошенко.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Если бы Зеля был президентом Украины еще в 2014 году. -- нам бы было хана.
  • q4ma
    В 2014-м этот писькотряс никому не был нужен. А в 2019-м понадобился бене, чтобы вернуть утраченное.
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Проте зелена пліснява наполеглево та завзято втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєень" Московію !!!)))
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