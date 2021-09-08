Порошенко о решении ЕС продлить санкций против РФ: Власть должна повышать цену Кремля за войну против Украины
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Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко приветствовал решение европейских партнеров продлить санкции против страны-агрессора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Приветствую решение послов государств-членов ЕС об очередном продлении ограничительных мер Евросоюза против России за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в сообщении.
По словам пятого президента, власть Украины должна работать над усилением санкционного фронта.
"Уже семь лет сохраняется заложенное нами наследство консолидированного противодействия агрессии и мощный режим западных санкций. Нынешняя власть должна работать над усилением санкционного фронта, укреплением трансатлантической коалиции и повышением цены Кремля за преступления против Украины", - подытожил Порошенко.