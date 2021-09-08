Немецкие инвесторы о земельном рейдерстве в Украине: Каждый раз мы вызвали сотрудников полиции, но они перестали реагировать на вызовы

Немецкие инвесторы после приобретения компании "Капитал-Агроинвест", которая арендовала около 700 гектаров в Барышевском районе Киевской области, обнаружила, что 400 га этой земли обрабатывает предыдущий арендатор, хотя никаких решений суда по этому вопросу не было и нет.

В 2017 году владельцы немецкой медиагруппы Verlagsgruppe Passau приобрели в Украине ООО "УИФК-Агро", которая имела действующие договоры аренды 3700 гектаров земли в Барышевском районе Киевской области. Основная доля инвестиций на сумму в 10 млн евро, которые тогда сделали немецкие предприниматели, пошла на обновление материально-технической базы общества, в частности приобретение техники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

В 2019 году исполнительному директору компании Дитриху Трайсу предложили приобрести небольшое предприятие "Капитал-Агроинвест", которое арендовало около 700 гектаров в том же Барышевском районе (села: Волошиновка, Селичевка, Бзов).

"Мы хотели расширяться, ведь дела шли хорошо, поэтому в конце сентября 2019 мы выкупили предприятие. Покупали предприятие уже с договорами аренды. Перед покупкой проверяли все участки. Никаких ограничений не было", - рассказывает Дитрих Трайс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В 2021 году в Украине происходит в среднем по две рейдерских атаки в день, - OpenDataBot

Вместе с инвестициями в бизнес, который в то время уже работал, немецким предпринимателям пришлось в 2019 году вложить около 500 млн гривен. И хотя номинально площадь арендованных ими земель после сделки увеличилась до 4400 гектаров, но фактически она была меньше. Выяснилось, что из 700 гектаров больше половины или 400 гектаров обрабатывает ООО "УСА-Агросвит", которое арендовало эти земли до проведения сделки немецкими инвесторами. Руководитель компании Олег Орел уверен, что эти участки у его компании незаконно отобрали.

Оказалось, что в апреле 2019 Голосеевский районный суд Киева наложил арест на эту землю и запретил государственным регистраторам менять пользователя таких участков. К тому времени они уже находились в аренде "Капитал-Агроинвест".

"Бывший арендатор фактически обрабатывал земельные участки, на момент приобретения нами предприятия находились у нас в аренде, и наше право было зарегистрировано, и не было установлено ограничений по использованию этих участков", - рассказывает юрист "УИФК-Агро" Анастасия Оленцевич.

Весной 2020 года, когда началась посевная кампания, бывший арендатор снова выехал на участки и начал их засевать. Представители немецкого предприятия вызвали полицию.

"Каждый раз мы вызвали сотрудников полиции, которые приезжали, брали у меня как представителя предприятия объяснение. Мы подавали заявление об уголовном нарушении. Наш оппонент говорил, что это его земля и он здесь работает уже 12 лет", - объясняет Оленцевич.

По ее словам, работники полиции даже не пытались дойти до сути дела, чтобы помешать Олегу Орлу обрабатывать землю, и не останавливали технику, чтобы отобрать объяснения у механизаторов.

"Он показал следователю какую-то бумажку о том, что якобы эти участки переданы ему на ответственное хранение. Он убедил местную полицию, что его позиция правильная. В конце концов, полиция перестала реагировать на вызовы, и он засеял около 400 гектаров наших земель", - объясняет Дитрих Трайс.

После посева "УБА-Агросвит" продолжало обрабатывать землю и проводить все необходимые агротехнические работы. А потом и собирать урожай. Каждый раз юристы немецкого инвестора вызвали полицию, но все шло по уже описанному сценарию.

"Нет ни одного решения суда или постановления следственного судьи в рамках уголовного производства, которое бы ограничивало наше право как арендатора обрабатывать эти земельные участки. Есть арест на внесение записей в ЕГР. Но этот арест не запрещает нам пользоваться землей. Каждый раз мы брали из реестра информационные справки на актуальную дату, показывали, что в реестре не установлены ограничения. Наш оппонент не показывал никаких документов. Несмотря на это, он продолжал работать, и его правоохранители не останавливали", - отмечает Анастасия Оленцевич.

У директора и совладельца "УБА-Агросвит" своя версия событий. Олег Орел утверждает, что его подставила бывшая директор предприятия Татьяна Малюта, которая незаконно разорвала соглашения об аренде земель уже после своего увольнения.

"Через 10-15 дней после увольнения она регистрирует дополнительные соглашения о расторжении договоров аренды и сразу же регистрирует их в "Капитал-Агроинвест". То есть она продала право пользования земельными участками предприятию, за что получила средства", - объясняет Олег Орел.

После переподписания договоров предприятие сразу перепродали немецким инвесторам.

"Давайте разделять "Капитал-Агроинвест" до продажи и после. Бывший владелец и основатель этого предприятия, конечно же, знал, каким образом у него появилась земля. Он нашей экс-директору за эту землю заплатил деньги. Сейчас мы это доказываем в суде" - убеждает Олег Орел.

Юристы компании с немецкими инвестициями отмечают, что на момент покупки предприятия никаких ограничений по использованию участков не было.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГБР об обыске в Минюсте: Адвокаты в сговоре с должностными лицами министерства вымогали $10 тыс. у владельцев захваченного рейдерами предприятия

"Мы приобрели предприятие, у которого договоры аренды уже были заключены. На момент покупки наше право аренды и пользования не было ограничено никакими государственными органами", - говорит Анастасия Оленцевич.

В судебном противостоянии между сторонами конфликта пока ничья: Олег Орел выиграл первую инстанцию, однако вторая решение Административного суда отменила. Сейчас дело рассматривает Хозяйственный суд Киевской области.

Оленцевич рассказывает, что до начала 2020 г. между руководителями "УБА-Агросвит" и "Капитал-Агроинвест" состоялась встреча, на которой Олега Орла просили оставить земельные участки свободными. Отдельно присылали письменные требования не обрабатывать эти участки. Но весной 2020 он все равно засеял около 400 гектаров земли.

Поскольку юридически земля принадлежит "Капитал-Агроинвест" и предприятие уже два года исправно платит арендную плату конечным владельцам, то осенью их механизаторы поехали собирать урожай.

"В Гражданском кодексе написано, что право на урожай принадлежит тому, кто постоянно или временно владеет (арендует) землей. Поэтому осенью мы поехали собрать урожай. Наши юристы проинформировали прокуратуру, показали им нашу правовую позицию, в том числе решения Верховного Суда, подтверждающее такую практику. Мы собрали часть того, что он сеял весной, чтобы покрыть наши расходы на арендную плату, которую мы продолжали платить в 2019 и 2020 годах", - говорит Дитрих Трайс.

Он добавляет, что за два года владельцам этих 400 гектаров земли выплатили почти 3,8 миллиона гривен арендной платы.

У бывшего арендатора, который сеял и обрабатывал эти земли - своя позиция.

"Мы собирали урожай на основании признания земли вещественным доказательством, акта приема-передачи на ответственное хранение с разъяснением, в каком виде я должен его сохранять. Мы провели посевную кампанию, а урожай приехала собирать" УИФК Агро ". Они собрали урожая на 17 миллионов гривен ", - отмечает Олег Орел.

"Мы не раз говорили нашему оппоненту, что в случае, когда суд установит, что наше право аренды возникло незаконно и нас исключат из госреестра прав, где регистрируется право аренды, то мы уйдем с этой земли", - подчеркивает Анастасия Оленцевич.

В то же время Олег Орел засевает землю и собирает урожай на основании постановления следственного судьи о передаче на ответственное хранение.

Однако это постановление следователя, выданное в апреле 2020 года, через месяц отменила прокуратура города Киева.

Анастасия Оленцевич говорит, что в подобных делах очень трудно оперативно забрать назад земельный участок, а пока будет длиться суд, они уже успеют собрать урожай.

"Самовольно захватить один участок - это дело буквально одного часа, а выгнать человека оттуда через суд - очень длительный процесс. Но даже после решения суда, нет гарантий, что его будут добровольно выполнять. За это время они успеют собрать не один урожай", - заключает юрист.

"В конце концов, окончательную точку в этом вопросе поставит суд. Но пока из-за несовершенства украинского законодательства будут возможны различные рейдерские схемы, значительная часть инвесторов будут обходить Украину. Другие будут работать, рискуя потерять инвестиции и урожай", - резюмирует издание (ЕП).