Российские тюремщики безосновательно поместили политзаключенного Абдуллаева в штрафной изолятор, - Денисова
Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, администрация учреждения отправила его в одиночную камеру в подвальном помещении с высокой влажностью и антисанитарией.
"Состояние здоровья Теймура не позволяет ему находиться в таких условиях. Абдуллаев недавно переболел коронавирусом, который вызвал осложнения в работе сердечно-сосудистой системе и почек. На этом фоне у него участились гипертонические кризы", - отметила Денисова.
"Права крымского татарина систематически нарушаются руководством учреждения, ведь он безосновательно провел в штрафном изоляторе рекордное количество дней - 374!", - уточнила омбудсмен.
Денисова также призвала российскую коллегу Татьяну Москалькову отреагировать и обеспечить восстановление прав Теймура Абдуллаева.
Кроме этого она обратилась к мировой общественности с призывом обратить внимание на нарушение прав Теймура Абдуллаева.