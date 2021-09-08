Газ по "Северному потоку-2" могут пустить уже 1 октября, - Bloomberg

Начало поставок газа по магистрали "Северный поток 2" ожидается с 1 октября.

Об этом агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на источники, знакомые с планами "Газпрома", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Спустя два месяца могут заработать обе нитки магистрали.

Сроки начала поступления газа с "Северного потока 2" в ГТС Европы будет по-прежнему зависеть от решения регулятора ФРГ, отмечает Bloomberg.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Укладка первой нитки проекта завершилась в июне, второй - в сентябре.

Читайте: "Газпром" не сможет использовать "Северный поток-2" на полную мощность, - глава польской нефтегазовой компании PGNiG Маевский

"Газпром" достраивает "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу по укладке трубы.

На прошлой неделе председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первый газ на европейский рынок будет поставлен по "Северному потоку 2" еще до конца этого года.