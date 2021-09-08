Школы в Ивано-Франковской области с 13 сентября переходят на дистанционное обучение, в обычном режиме будут работать только 15

В Ивано-Франковской области с понедельника, 13 сентября, школы перейдут на дистанционное обучение.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявила глава Ивано-Франковской областной администрации Светлана Онищук.

Все из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом и низкого уровня иммунизации педагогов. На сегодня в области иммунизированы менее, чем треть педагогов. Местные власти призывают учителей к вакцинации, иначе обучение так и будет продолжаться онлайн.

"С понедельника учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения, поскольку ключевым условием для проведения привычного режима обучения является вакцинация более 80% педагогов. На сегодня в области провакцинированы 29% учителей, 15 школ на Прикарпатье иммунизировали своих педагогов на 80%, то есть, 15 школ Прикарпатья будут учиться в обычном режиме", - отметила она.

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