"Мистецький Арсенал" вновь возглавила действующий директор Островская-Лютая
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на официальный сайт "Мистецького Арсенала".
Всего на должность претендовали 6 кандидатов. Главным конкурентом Островской-Лютой считали министра культуры времен Януковича Михаила Кулиняка, сообщает BBC News Украина, но он в последний момент не явился на отбор, сославшись на болезнь.
Островская-Лютая - известная арт-менеджер и куратор современного искусства. "Мистецьким Арсеналом" она руководит с 2016 года.
Новый директор "Мистецького Арсенала" был назначен со второй попытки. Первая попытка в июле закончилась скандалом.
Тогда комиссия не смогла избрать директора, но больше всего голосов - 4 из 9 - получил министр культуры при Януковиче Михаил Кулиняк. Островская-Лютая получила 3 голоса.
Отдельных членов тогдашней конкурсной комиссии обвинили в конфликте интересов. Критику в соцсетях также вызвало избрание в конкурсную комиссию участников от малоизвестных общественных организаций и ведущая роль представителей Государственного управления делами (орган при главе государства) в комиссии.