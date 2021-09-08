Следователю киевской полиции пытались дать 30 тыс. долл. взятки за закрытие дела. ФОТО

В Киеве при попытке дать взятку следователю полиции задержан мужчина. Злоумышленник предложил полицейскому 30 тыс. долларов, чтобы "откупить" себя и брата от уголовной ответственности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Департамент внутренней безопасности Национальной полиции в г. Киеве обратился следователь Печерского управления полиции, который сообщил о предложении взятки одним из фигурантов досудебного расследования, начатого по ст. 311 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

"Чтобы решить вопрос переквалификации уголовного производства в отношении себя, непривлечения к уголовной ответственности его брата и возвращения изъятого оборудования нарколаборатории, мужчина предлагал следователю 30 000 долларов. Правоохранители задержали злоумышленника в служебном кабинете следователя во время передачи части обещанной суммы - 5000 долларов", - говорится в сообщении.

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За подкуп должностного лица мужчине грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.