Следователю киевской полиции пытались дать 30 тыс. долл. взятки за закрытие дела. ФОТО
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В Департамент внутренней безопасности Национальной полиции в г. Киеве обратился следователь Печерского управления полиции, который сообщил о предложении взятки одним из фигурантов досудебного расследования, начатого по ст. 311 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.
"Чтобы решить вопрос переквалификации уголовного производства в отношении себя, непривлечения к уголовной ответственности его брата и возвращения изъятого оборудования нарколаборатории, мужчина предлагал следователю 30 000 долларов. Правоохранители задержали злоумышленника в служебном кабинете следователя во время передачи части обещанной суммы - 5000 долларов", - говорится в сообщении.
За подкуп должностного лица мужчине грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.