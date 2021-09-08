Офис Зеленского считает, что CNN распространил дезинформацию о "вагнергейте" в интересах России

Источники CNN в Офисе Президента считают неавторитетными, а сам материал - "переводом на английский старой российской дезинформации.

Об этом в комментарии изданию Лига.нет заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, сообщает Цензор.НЕТ.

Подоляк заявил, что "анонимные и бездолжностные источники" не имеют репутационной ценности. Он считает, что при таком содержании надо обращать внимание не на то, что именно опубликовано CNN, а на синхронность с заявлением ФСБ.

"Не прошло и нескольких часов, как уже и официальный представитель ФСБ (ага, той самой) похвалил CNN за этот материал. Что там сказано? Все как всегда. Обязательные анонимные отставники", – сказал он.

Читайте: Операция по задержанию "вагнеровцев" проходила с ведома США, - CNN

По мнению Подоляка, реакция ФСБ – сигнал для всей российской системы пропаганды, что и как нужно отрабатывать. "Теперь они "разгонят" эту историю со ссылкой на CNN", – считает советник главы ОП.

Он также заявляет, что ситуация "говорит сама за себя", ведь она произошла накануне встречи лидера России Владимира Путина и захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко.

Подоляк говорит, что история о спецоперации по задержанию вагнеровцев впервые была опубликована 6 августа в российском издании "Комсомольска правда".

Также читайте: Статья CNN о срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев". ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

По его мнению, к этой истории ничего нового в расследовании CNN не добавилось, а украинские журналисты, политики или бывшие сотрудники спецслужб "подставили CNN, обеспечив перевод на английский старой российской дезинформации".

Автор материала CNN Мэттью Чэнс ранее освещал визит Зеленского на Донбасс, президент давал ему комментарии.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США были знали о спецоперации по задержанию 33 россиян в Беларуси в прошлом году, которая была сорвана в августе 2020 года и оказывали помощь в ее проведении.

Стоит отметить, что советник главы ОП Подоляк ранее работал пиарщиком "Юры Енакиевского".