В Украине хотят запретить пластиковую посуду, приборы и соломинки для напитков, - Минэкологии
Об этом журналистам рассказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Через год после принятия законопроекта предусматривается запрет производства, ввоза на территорию Украины, введение в оборот на территории Украины изделий из пластика, для которых уже имеющаяся альтернатива", - сказал министр.
По словам министра, альтернативой должны стать гранулы из кукурузного крахмала. Это позволит товарам, которые произведены из этого материала, разлагаться во время компостирования.
"Из него, почти не изменяя технологию, можно делать то же самое, что можно делать из пластикового сырья, и больших проблем с перенастройкой производства не будет", - сказал он.
Абрамовский пояснил, что под действие запрета могут попасть соломинки для напитков, пластиковые столовые приборы, емкости для еды и напитков, оксобиорастворимый пластик.
Не будут запрещать влажные салфетки, средства личной женской гигиены, подгузники, табачные изделия с фильтрами и сами фильтры.
"Насчет ответственности дискуссия еще продолжается, хотя законопроект уже готов к регистрации. Тут сложный вопрос, так как чрезмерная ответственность связана с коррупционными рисками. На сегодня предлагаются такие цифры: первичный штраф за предоставление запрещенной продукции на рынке – от 18 тыс. грн до 51 тыс. грн, повторное нарушение в течение 1 года – от 85 тыс. грн до 175 тыс. грн", – рассказал Абрамовский.