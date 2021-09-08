Первые случаи заражения "мю"-штаммом COVID-19 обнаружили в Турции

Самым распространенным там остается штамм "Дельта".

Об этом завил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Пока обнаружили только два случая заражения этим штаммом, поэтому вводить дополнительные ограничения власти пока не планируют.

Чаще всего в Турции по-прежнему встерчаются штаммы "Дельта" и "Дельта плюс".

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Министр напомнил о важности вакцинации для борьбы с пандемией. Он уверен, что после успешной кампании вакцинации будет сформирован коллективный иммунитет и уровень инфицирования COVID-19 пойдет на спад.