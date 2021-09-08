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Первые случаи заражения "мю"-штаммом COVID-19 обнаружили в Турции

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Первые случаи заражения "мю"-штаммом COVID-19 обнаружили в Турции
Самым распространенным там остается штамм "Дельта".

Об этом завил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Пока обнаружили только два случая заражения этим штаммом, поэтому вводить дополнительные ограничения власти пока не планируют.

Чаще всего в Турции по-прежнему встерчаются штаммы "Дельта" и "Дельта плюс".

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Министр напомнил о важности вакцинации для борьбы с пандемией. Он уверен, что после успешной кампании вакцинации будет сформирован коллективный иммунитет и уровень инфицирования COVID-19 пойдет на спад.

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Топ комментарии

  • Николай Влад
    Ерундой занимаются и пугают людей всякими новыми штаммами сезонного гриппа.
    То бразильский, то дельта, то дельта плюс, то теперь мю штамм, потом альфа, бетта, гамма, гамма минус, гамма плюс...и так до бесконечности.
    А в реальности нет пандемии, ибо это сезонное заболевание. Летом практически нет заболевших, а осенью появляются и пик заболеваемости - зимой.
    Но главное запугать лохов, что бы бабло пилить на никому не нужных вакцинах. А это миллиарды долларов.
  • Николай Влад
    ВОЗ - одна из самых коррумпированных организаций... Даже Совет Европы об этом заявлял в 2009 году...
    Тоже мне, авторитетов нашёл Перші випадки зараження "мю"-штамом COVID-19 виявили в Туреччині - Цензор.НЕТ 3282... Коррупционеров из ВОЗ.
  • віктор федорович 31ee1569
    Согласно заключению экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), большинство доводов антивакцинаторов не подтверждаются научными данными и характеризуются как «тревожное и опасное заблуждение». В 2019 году ВОЗ включила недоверие к вакцинации в список десяти глобальных угроз для здоровья населения.
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