Новости • Агрессия России против Украины

Россия перебросила в Беларусь истребители СУ-30СМ. ФОТО

16 225106
Россия перебросила истребители СУ-30СМ в Беларусь якобы для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Россия перебросила в Беларусь истребители СУ-30СМ 01

"На аэродром Барановичи для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Беларуси и России прибыли самолеты Су-30СМ ВКС России", - сообщили в министерстве обороны Беларуси.

Судя по фотографиям, Россия перебазировала минимум три истребителя Су-30СМ.

Россия перебросила в Беларусь истребители СУ-30СМ 02

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ поставит Беларуси десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО и, возможно, С-400, - Лукашенко

Россия перебросила в Беларусь истребители СУ-30СМ 03

Су-30СМ (серийный модернизированный) - многоцелевой истребитель поколения "4+". Предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и в сложных метеорологических условиях.

Топ комментарии

  • Scorpman Y
    тем временем зебилы вместе со слугами урода, жопоблоком и клоуном голосуют против статуса Украины - основного союзника США вне НАТО..
  • NonCFist
    _Они будут обвинять Украину в чём угодно чтобы Украина ни делала - просто потому что у агрессора цель захватить Украину, вот и всё. "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать." (с)
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Еще точно неизвестно. В звене истребителей должно быть 4 самолета. Так что либо один не взлетел, либо один не долетел...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости