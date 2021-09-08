Россия перебросила в Беларусь истребители СУ-30СМ. ФОТО
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Россия перебросила истребители СУ-30СМ в Беларусь якобы для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"На аэродром Барановичи для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Беларуси и России прибыли самолеты Су-30СМ ВКС России", - сообщили в министерстве обороны Беларуси.
Судя по фотографиям, Россия перебазировала минимум три истребителя Су-30СМ.
Су-30СМ (серийный модернизированный) - многоцелевой истребитель поколения "4+". Предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и в сложных метеорологических условиях.