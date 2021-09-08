Глава МЧС России Зиничев разбился, поскользнувшись во время гуляний на водопаде, - СМИ

Российское министерство сообщило, что Евгений Зиничев погиб, пытаясь спасти режиссера, снимавшего учения. На самом деле это режиссер пытался спасти поскользнувшегося у водопада министра.

Об этом сообщает со ссылкой на источники ряд российских СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

По их данным, Зиничев, как и сказано в официальном сообщении, открыл учения МЧС в Норильске. Но после этого он полетел на озеро Лама примерно в 120 километрах от города. Это одна из достопримечательностей Красноярского края, на которую регулярно возят высокопоставленных гостей.

Инцидент мог произойти в другой точке неподалеку от озера – на водопаде Китабо-Орон. Официальные лица сообщили, что министр погиб, пытаясь спасти 63-летнего режиссера Александра Мельника, много лет сотрудничавшего с МЧС. По одной из версий, Зиничев прыгнул за ним с обрыва в реку, но разбился о камень. По другой – пытался удержать его от падения с обрыва. Но, по данным СМИ, все было наоборот: именно погибший режиссер пытался спасти сорвавшегося в пропасть министра. Зиничев поскользнулся, подойдя к краю водопада, а Мельник пытался его удержать.

Читайте: Глава МЧС России Зиничев погиб на учениях

55-летний генерал армии Зиничев возглавлял МЧС РФ с мая 2018 года. Он служил в КГБ, 9 лет работал в личной охране Владимира Путина, три месяца возглавлял Калининградскую область и занимал должность заместителя директора ФСБ. Входил в состав Совета безопасности – совещательного органа при президенте России, в который включены все силовые министры и ключевые российские чиновники высшего уровня.