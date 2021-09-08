Заводы по переработке мусора строят во Львове, под Харьковом, Мариуполем и Житомиром, - глава Минприроды Абрамовский

В Украине в настоящее время нет ни одного предприятия по переработке мусора, но несколько таких заводов уже строятся.

Об этом рассказал журналистам министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня фактически не существует таких предприятий (по переработке мусора. - Ред.). Все, что есть - это сортировочная линия, потому что есть действующий закон об отходах, что несортированный мусор запрещено принимать на полигоны. То есть, при полигонах есть сконцентрированные сортировочные линии. В большинстве это отбор пластика, немного стекла, немного алюминия, железа, но все это отбирается еще из баков", - сказал Абрамовский.

Он сообщил, что одна "большая энергетическая компания" готова на закрытых энергоблоках построить заводы по механико-биологической переработке мусора. Однако назвать этого, по его определению, "неожиданного национального инвестора" министр отказался.

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В то же время он отметил, что многие иностранных инвесторов готовы работать в этой сфере.

"Есть инвесторы западные-западные. Есть наши соседи - это Польша и Словакия. Есть транснациональные компании, которые специализируются в этой сфере, это их главная деятельность - управление отходами. И они заинтересованы входить в Украину. Конечно, они больше заинтересованы в крупных городах. Но есть компании, которые готовы инвестировать в строительство мусороперерабатывающих предприятий на территории Западной Украины - это Тернополь, Хмельницкий, Ужгород, Луцк", - сообщил чиновник.

Он уточнил, что во Львове уже строится первый в стране мощный завод по переработке мусора. Он сооружается за средства города - после трагедии на Грибовицкой свалке местная власть была вынуждена решать эту проблему радикально. Ожидается, что в течение двух лет завод будет построен. Впрочем, по мнению министра, одного завода для такого большого города будет недостаточно.

Кроме того, в Житомирской области национальный инвестор строит мощный мусороперерабатывающий завод. Запускается совместно с французской компанией подобный проект под Мариуполем. В Харьковской области также строится такое предприятие, правда по упрощенной технологии, которая, впрочем, подходит для города.

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"В Киеве, как только будут условия, будет бешеный конкурс инвестиционный - кто будет строить предприятие по переработке. Будет правильно построить вокруг Киева несколько заводов механико-биологической обработки. Возможно, будет и завод сжигания мусора", - поделился планами Абрамовский.

Напомним, 21 июля 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "Об управлении отходами" (№ 2207-1-д). Авторы законопроекта предлагают внести изменения в Кодекс об административных нарушениях, устанавливая систему ответственности за правонарушения в сфере обращения с отходами.

Законопроект предлагает установить порядок сбора, вывоза и обработки муниципальных отходов, обеспечивает внедрение их раздельного сбора и рециклинга, предусматривает требования к качественному предоставлению услуги по управлению отходами и начислению платы за такую ​​услугу.