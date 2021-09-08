Новости • Агрессия России против Украины, Операция Объединенных сил

Двое воинов получили осколочные ранения в результате российского обстрела, - ОТГ "Восток"

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Двое воинов получили осколочные ранения в результате российского обстрела, - ОТГ "Восток"
Двое украинских военнослужащих ранены в результате обстрела российских войск в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук ОТГ "Восток".

"Сегодня, 8 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации совершили очередное нарушение режима прекращения огня и осуществили обстрелы позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников - средней тяжести", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Pawlo Kit
    Найшвидшого одужання.
    Горіть у пеклі москалі !!!
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Невже це важко запам"ятати ,не "Восток",а "Схид" (рос.) !!!! Отаке воно зелене перемир"я !!!))
  • NonCFist
    Про ответку - ни слова.
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