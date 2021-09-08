Двое воинов получили осколочные ранения в результате российского обстрела, - ОТГ "Восток"

Двое украинских военнослужащих ранены в результате обстрела российских войск в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук ОТГ "Восток".

"Сегодня, 8 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации совершили очередное нарушение режима прекращения огня и осуществили обстрелы позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников - средней тяжести", - говорится в сообщении.

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