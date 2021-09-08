Россия и Германия обсудили транзит газа через Украину после 2024 года, - правительство РФ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства РФ.
Речь шла о продолжении использования украинского транзитного маршрута после окончания текущего договора.
В правительстве РФ сообщают, что пока стороны договорились продолжить соответствующие консультации.
Кроме того, на встрече обсудили торгово-экономическое взаимодействие России и Германии.
Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года.
Также сообщалось, что Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через территорию Украины.