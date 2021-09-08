Оккупанты отпустили бывшего члена Меджлиса Менсеитова, он находится дома, - правозащитники

Экс-председателя Молодежненского местного меджлиса и члена Симферопольского регионального меджлиса крымских татар Эльдара Менсеитова отпустили из здания ФСБ, он вернулся домой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Крымской солидарности".

Отмечается, что 51-летнего Эльдара Менсеитова с инвалидностью 3-й группы допросили следователи ФСБ, после этого он вернулся в свой дом в поселке городского типа Молодежное в Крыму.

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Напомним, 8 сентября в поселке Молодежное в Симферополе после следственных мероприятий увезли в неизвестном направлении Эльдара Менсеитова, бывшего члена Меджлиса крымскотатарского народа по Симферопольскому району.

По предварительной информации, "следственные действия" и задержание бывшего члена Меджлиса Эльдара Менсеитова связаны с повреждением газопровода в оккупированном Крыму в селе Перевальное 23 августа текущего года.