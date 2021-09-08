Конфликт возле магазина на Киевщине закончился стрельбой, - Нацполиция

В одном из сел Киевской области конфликт возле магазина закончился стрельбой. Ранен один человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Вечером в полицию поступило сообщение о стрельбе возле продовольственного магазина в селе Сорокотяги. Об этом правоохранителям сообщила женщина, которая стала случайным свидетелем.

"Полицейские выяснили, что между мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из них совершил четыре выстрела в сторону другого. Сейчас пострадавшего госпитализировали в Белоцерковскую больницу", - говорится в сообщении.

Стрелок с места преступления скрылся, полиция проводит мероприятия по его розыску.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Возле кафе в Запорожье произошла стрельба, пять человек пострадали, - Нацполиция. ФОТО