Новости • Силовики

Конфликт возле магазина на Киевщине закончился стрельбой, - Нацполиция

6 04832
Конфликт возле магазина на Киевщине закончился стрельбой, - Нацполиция
В одном из сел Киевской области конфликт возле магазина закончился стрельбой. Ранен один человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Вечером в полицию поступило сообщение о стрельбе возле продовольственного магазина в селе Сорокотяги. Об этом правоохранителям сообщила женщина, которая стала случайным свидетелем.

"Полицейские выяснили, что между мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из них совершил четыре выстрела в сторону другого. Сейчас пострадавшего госпитализировали в Белоцерковскую больницу", - говорится в сообщении.

Стрелок с места преступления скрылся, полиция проводит мероприятия по его розыску.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Возле кафе в Запорожье произошла стрельба, пять человек пострадали, - Нацполиция. ФОТО

Топ комментарии

  • Serg Chuk 84dc7608
    Всем нужно раздать оружие и сделать право на самооборону более свободным. После периода естественного отбора начнётся эпоха взаимоуважения и добра.
  • Порохобандерівець
    Конфликт возле магазина на Киевщине закончился стрельбой, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6262
  • Дмитрий Шкицкий
    Поначалу с непривычки будет "шок-контент" с кровищей то тут, то там. Но потом всё устаканится. И в конечном итоге (довольно скоро) убийств и нападений будет в разы меньше, чем сейчас.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости