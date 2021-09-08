Украинцы должны рассчитывать на себя и откладывать деньги на пенсию, - Милованов

Украинцы должны уже сегодня сами заботиться о своей старости и копить деньги, не рассчитывая на пенсию от государства.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил экс-министр экономики, советник руководителя Офиса Президента Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.

"Человек, который не хочет себя самообманывать, за эти 30 лет понял, что надо рассчитывать на себя. Так же государство Украина должно рассчитывать на себя. Для каждого человека и семьи желательно, чтобы государство стало лучше, желательно, чтобы пенсионная реформа была сделана. И со временем это будет сделано. Но из-за демографической проблемы это не будет сделано за год или два - это будет за многие годы. Поэтому каждый человек должен рассчитывать на себя и откладывать и хранить хоть 3-5%", - заявил Милованов.

Экс-министр призвал людей "быть ответственными, если есть такая возможность - накапливать и рассчитывать на себя".

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