Новости

Украинцы должны рассчитывать на себя и откладывать деньги на пенсию, - Милованов

28 890343
Украинцы должны рассчитывать на себя и откладывать деньги на пенсию, - Милованов
Украинцы должны уже сегодня сами заботиться о своей старости и копить деньги, не рассчитывая на пенсию от государства.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил экс-министр экономики, советник руководителя Офиса Президента Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.

"Человек, который не хочет себя самообманывать, за эти 30 лет понял, что надо рассчитывать на себя. Так же государство Украина должно рассчитывать на себя. Для каждого человека и семьи желательно, чтобы государство стало лучше, желательно, чтобы пенсионная реформа была сделана. И со временем это будет сделано. Но из-за демографической проблемы это не будет сделано за год или два - это будет за многие годы. Поэтому каждый человек должен рассчитывать на себя и откладывать и хранить хоть 3-5%", - заявил Милованов.

Экс-министр призвал людей "быть ответственными, если есть такая возможность - накапливать и рассчитывать на себя".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рассчитывать на солидарную пенсию не стоит, - министр Марченко

Топ комментарии

  • sokrovichshe
    А зачем тогда такому государству платить налоги?
  • NonCFist
    _Затем что как же они тогда харчеватся будут? Если ты кормишь только себя и свою семью - а милованова?!
  • Fernando
    Навіщо такі державні діячі знімають з моєї зп податок в пенсійний фонд??? нонсенс дибіл Мілованов*?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости