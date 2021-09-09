Задержания в оккупированном Крыму: Чубаров призвал участников "Крымской платформы" провести межгосударственные консультации. ДОКУМЕНТ

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призывает президента Украины Владимира Зеленского и участников "Крымской платформы" провести межгосударственные консультации в связи с недавними задержаниями в Крыму.

Соответствующее письмо он опубликовал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"С целью предотвращения катастрофических последствий репрессий, разворачиваются в эти дни в Крыму в отношении коренного крымскотатарского народа, и освобождения всех крымских политзаключенных, лишенных свободы российскими оккупантами, Меджлис крымскотатарского народа призывает вас к срочному проведению межгосударственных консультаций в рамках "Крымской платформы" в связи с незаконным задержанием первого заместителя Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова и других представителей коренного крымскотатарского народа", – сказано в письме.

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Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.

Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

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