Задержания в оккупированном Крыму: Чубаров призвал участников "Крымской платформы" провести межгосударственные консультации. ДОКУМЕНТ
Соответствующее письмо он опубликовал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"С целью предотвращения катастрофических последствий репрессий, разворачиваются в эти дни в Крыму в отношении коренного крымскотатарского народа, и освобождения всех крымских политзаключенных, лишенных свободы российскими оккупантами, Меджлис крымскотатарского народа призывает вас к срочному проведению межгосударственных консультаций в рамках "Крымской платформы" в связи с незаконным задержанием первого заместителя Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова и других представителей коренного крымскотатарского народа", – сказано в письме.
Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.
Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.
Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального. Им грозит до 15 лет тюрьмы.