Министр спорта Гутцайт допустил вызов в сборную украинских футболистов, играющих за команды РФ

Если украинские футболисты, выступающие в России, будут показывать очень высокий уровень, будет возможность их вызова в национальную команду.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, заявил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в интервью hromadske.

"Сложно ответить на этот вопрос. Если наш игрок - реально сильный и потом будет представлять нашу страну на чемпионатах мира или Европы и забьет один из важнейших для нас голов, а украинский флаг будет подниматься в мире или Европе… Это сложный вопрос, но нужно смотреть. Если это реально сильный футболист и он поможет команде пройти дальше, чтобы Украина была на подиуме, то наверное, чтобы Украина была на подиуме", - сказал министр.

Гутцайт также обратил внимание, что в прошлом в качестве спортсмена также имел похожую дилемму - выступать за Украину или изменить гражданство. Но решил остаться в Украине.

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"Это сложный вопрос, над которым нужно думать. Сложно сразу ответить на него. Я вообще смотрю и понимаю, что есть контракты, есть деньги. Для меня родина - в сердце, и это нужно понимать. Не всегда деньги стоят на первом месте для нас. Я был спортсменом и понимал, что в постсоветские времена не было денег на тренировочные сборы, соревнования. У меня тоже был вызов поехать в Россию или в Соединенные Штаты, где живет моя семья. Но я выбрал не деньги, а жить и работать на родине. Для каждого человека это вызов, у меня вызов вот такой", - отметил министр.

В российском чемпионате выступают сразу несколько футболистов, которые в прошлом играли за сборную Украины: Ярослав Ракицкий ("Зенит"), Иван Ордец ("Динамо" Москва), Дмитрий Иванисеня ( "Крылья Советов").

Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины в ноябре 2019-го, ссылаясь на политический фактор при выборе футболистов в заявку национальной команды.

Последний раз вызов в сборную Украины получали футболисты из чемпионата России еще в 2016 году - Александр Зинченко ("Уфа") и Богдан Бутко ("Амкар").

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