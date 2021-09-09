Кабмин создал комиссию по координации действий в случае диверсий на ядерных объектах

Кабинет Министров создал комиссию по координации действий участников государственного плана взаимодействия центральных и местных органов исполнительной власти в случае диверсий в отношении ядерных установок, материалов, радиоактивных отходов и других источников ионизирующего излучения.

Соответствующее решение было принято на заседании 8 сентября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Согласно приложению к распоряжению, председателем комиссии будет вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности.

В состав органа вошли также заместители министров защиты окружающей среды и природных ресурсов, внутренних дел, энергетики, обороны, главный государственный санитарный врач, председателя Госатомрегулирования и Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

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