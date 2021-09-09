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Кабмин создал комиссию по координации действий в случае диверсий на ядерных объектах

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Кабмин создал комиссию по координации действий в случае диверсий на ядерных объектах
Кабинет Министров создал комиссию по координации действий участников государственного плана взаимодействия центральных и местных органов исполнительной власти в случае диверсий в отношении ядерных установок, материалов, радиоактивных отходов и других источников ионизирующего излучения.

Соответствующее решение было принято на заседании 8 сентября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Согласно приложению к распоряжению, председателем комиссии будет вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности.

В состав органа вошли также заместители министров защиты окружающей среды и природных ресурсов, внутренних дел, энергетики, обороны, главный государственный санитарный врач, председателя Госатомрегулирования и Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

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Топ комментарии

  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Ну вот реально не хочу предвосхищать события, но встает один вопрос: какого хрена вы это начали? Баканов проведет на атомные станции спецназ рабсии? Шантаж государства жизнью своим гражданам как в рабсии?
  • Welt Schmerz
    От тепер я очкую від такої ініціативи.
    Якщо Шапітолій за щось узявся (за науку, освіту, медицину etc) - виникають тривожні думки та погані передчуття стосовно сфери, до якої тягнуть кінцівки.
    Але ядерні об'єкти - ...хоча б не трапився якийсь глобальний і невиправний пздць Кабмин создал комиссию по координации действий в случае диверсий на ядерных объектах - Цензор.НЕТ 6658
  • Андрей Нешевченко
    Оптимистичненько! Вроде как и хорошая новость, да? О том что кто-то думает, заботится о безопасности, вроде как... Но, повеяло от этой новости кладбищем... По крайней мере, у меня такое впечатление от неё.
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