Иммунолог о видах вакцин от COVID-19: Нужно прививаться любой, иначе в ожидании воображаемого "Pfizer "делюкс едишн" точно заболеешь
Об этом в программе "5 вопросов" телеканала "Дом" заявил врач-иммунолог Борис Донской, передает Цензор.НЕТ.
"Наипростейший ответ: стоит вакцинироваться той [вакциной], которая сейчас уже у вас есть. Потому что есть шанс, что пока вы будете ждать какой-то воображаемый Pfizer "делюкс едишн", вы заболеете", - сказал он.
Донской акцентировал, что сейчас иммунологи получают "интересные данные" по вакцине Sinovac.
"Она выходит на большую эффективность при мутациях вируса. Потому что Sinovac дает более разнообразную иммунную защиту, чем РНК-вакцины или векторные. Но это нужно еще изучать", - добавил эксперт.
"В общем-то, для практического использования подойдет любая вакцина, которая доступна и которая будет в наличии через 2-3 недели для ревакцинации", - резюмировал Донской.