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В Москве активистка Кречетова вышла на пикет в поддержку крымских татар - ее арестовали на 16 суток

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В Москве активистка Кречетова вышла на пикет в поддержку крымских татар - ее арестовали на 16 суток
Тверской районный суд столицы РФ Москвы арестовал активистку Анну Кречетову на 16 суток за одиночный пикет в поддержку недавно задержанных крымских татар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Административный арест 50-летней Анне Кречетовой назначили по статье о повторном нарушении правил проведения пикетов.

Карточка дела опубликована на сайте суда, пишет "Новая газета". По ее сведениям, 6 сентября Кречетова вышла в одиночный пикет к зданию Администрации президента России в Москве. Она держала плакат в поддержку крымских татар, арестованных в тот же день в аннексированном Крыму. "Нельзя преследовать целые народы", - гласила надпись на плакате.

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Суд посчитал, что мероприятие требовало согласования. Сама Кречетова не признала вину.

Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.

Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

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Топ комментарии

  • Дмитрий Шкицкий
    И это за одиночный пикет. Мда...


    По Москве безлюдной черный мерин мчится,

    В нём царёк паскудный едет и глумится,
    Всё поперекрыли, вымерла столица -
    Путин всех боится, Путин всех боится!

    На ковёр ступает - страшно оступиться,

    Руки пожимают каменные лица,
    То ли балка рухнет, то ль кирпич свалится -
    Путин всех боится, Путин всех боится!

    Деньги и дочурок сплавил заграницу,

    Мало ль кто из чурок вздумает жениться…
    Титульная нация на Руси полиция,
    Где там демонстрация?! Путин всех боится!

    Москвичи и гости загнанной столицы

    Из-за занавесок в окна, как в бойницы,
    Смотрят и решают чем пульнуть решиться,
    Может, телевизором, иль утюг сгодится?

    Ни собак, ни кошек, ни чирикнет птица,

    Всех арестовали - Путин всех боится!
    Третий срок - тюремный, вот он и глумится,
    Что с таким водиться? Он же всех боится!(с)
  • VOLVO XC 70
    Удивили аргументы суда..пикет не согласован!!?? С кем!? С Х...лом!!!???
  • Роман Кокоровець
    чудова країна - погоджувати одиночний пікет ! а наша вата ще досі тут ? валіть в кацапстан там все як ви любите !
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