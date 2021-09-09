Байден сегодня представит шестистороннюю стратегию борьбы с "Дельта"-штаммом коронавируса
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявила во вторник официальный представитель Белого дома.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила журналистам, сопровождающим Байдена на борту президентского самолета, что он представит шестистороннюю стратегию, которая охватит и государственный, и частный сектора.
По словам Псаки, более подробную информацию о плане Белый дом представит позднее. Она также признала, что федеральное правительство не может обязать всех американцев вакцинироваться.
"Мы должны предпринимать дополнительные шаги, чтобы обеспечить подготовку школьных округов и убедиться, что сообщества по всей стране подготовлены", – добавила Псаки.
В среду у Байдена запланировано совещание с советниками Белого дома по коронавирусу.
В США зарегистрировано около 650 000 случаев смерти от COVID-19, а на прошлой неделе число случаев заражения превысило 40 миллионов. Данные Reuters показывают, что за последние две недели в стране умерло от коронавируса более 20 800 человек, что примерно на 67 процентов больше, чем за предыдущий двухнедельный период.
Увеличилось и количество госпитализаций. В этом месяце рекордные показатели были зафиксированы в семи штатах: в Айдахо, Вашингтоне, Джорджии, Кентукки, Теннесси, а также на Аляске и Гавайях.
Байден ранее заявлял о планах более широкого распространения бустерных инъекций при условии, что это одобрят регулирующие органы. Его главный медицинский советник
Энтони Фаучи заявил во вторник, что власти по-прежнему планируют начать развертывание бустерных доз с 20 сентября.
17 сентября в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов пройдет заседание, на котором будет рассмотрен вопрос об одобрении третьей прививки двухкомпонентной вакциной Pfizer и BioNTech. Это единственная вакцина против COVID-19, которая уже получила полное одобрение регулятора.
Бустерные дозы уже одобрены для людей с ослабленной иммунной системой.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, 62,3 процента американцев получили хотя бы одну дозу вакцины, а 53 процента (176 миллионов человек) вакцинированы полностью. Если считать только тех жителей, которым разрешено вакцинироваться, то есть людей в возрасте старше 12 лет, то хотя бы одну дозу получили 72,9 процента населения, а 62 процента полностью вакцинированы.