Двое украинских воинов ранены в результате российского обстрела на Донбассе. Враг бил из 120-мм минометов и 122-мм артиллерии, за сутки - 11 нарушений "тишины", - штаб
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, в направлении населенных пунктов Опытное и Авдеевка российские наемники применили минометы 120-го калибра по позициям наших защитников.
Неподалеку от Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.
В районе населенного пункта Широкино оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Также враг осуществил прицельный обстрел из артиллерии калибра 122 мм вблизи населенных пунктов Кряковка и Старогнатовка.
Возле Золотого-4 вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли позиции Объединенных сил из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролеты трех вражеских беспилотников типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
"В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья - средней тяжести", - сказано в сообщении.
В штабе подчеркнули, что в ответ на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь из не запрещенных минскими договоренностями образцов вооружения.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - отметили в штабе.
Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 9 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС