COVID-19 в Украине: впервые с мая число инфицированных за сутки превысило 3600 человек, умер - 61

В Украине зафиксированы 3 663 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 9 сентября. Такой высокий показатель выявленных новых случаев в Украине зафиксирован впервые с конца мая 2021 года, когда 27 мая зафиксировали 3 509 новых случаев, а 22 мая - 4 606.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 8 сентября 2021 в Украине зафиксированы 3 663 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 342, медработников - 63).

Также за минувшие сутки:

госпитализирован - 981 человек;

летальных случаев - 61;

выздоровели - 1 546 человек.

За сутки протестированы:

методом ПЦР - 27 895 человек,

методом ИФА - 9 397 человек,

экспресс-тестами - 25 438 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 306 939 человек;

выздоровели - 2 217 563 человека;

летальных случаев - 54 175;

проведено ПЦР-тестов - 12 188 070.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (379), Львовской (318), Харьковской (302), Одесской (222) и Днепропетровской (209) областях", - рассказали в Минздраве.







