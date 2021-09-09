COVID-19 в Украине: впервые с мая число инфицированных за сутки превысило 3600 человек, умер - 61
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 8 сентября 2021 в Украине зафиксированы 3 663 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 342, медработников - 63).
Также за минувшие сутки:
госпитализирован - 981 человек;
летальных случаев - 61;
выздоровели - 1 546 человек.
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 27 895 человек,
методом ИФА - 9 397 человек,
экспресс-тестами - 25 438 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 306 939 человек;
выздоровели - 2 217 563 человека;
летальных случаев - 54 175;
проведено ПЦР-тестов - 12 188 070.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (379), Львовской (318), Харьковской (302), Одесской (222) и Днепропетровской (209) областях", - рассказали в Минздраве.