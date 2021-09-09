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COVID-19 в Украине: впервые с мая число инфицированных за сутки превысило 3600 человек, умер - 61

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COVID-19 в Украине: впервые с мая число инфицированных за сутки превысило 3600 человек, умер - 61
В Украине зафиксированы 3 663 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 9 сентября. Такой высокий показатель выявленных новых случаев в Украине зафиксирован впервые с конца мая 2021 года, когда 27 мая зафиксировали 3 509 новых случаев, а 22 мая - 4 606.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 8 сентября 2021 в Украине зафиксированы 3 663 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 342, медработников - 63).

Также за минувшие сутки:

COVID-19 в Украине: впервые с мая число инфицированных за сутки превысило 3600 человек, умер - 61 02 госпитализирован - 981 человек;

COVID-19 в Украине: впервые с мая число инфицированных за сутки превысило 3600 человек, умер - 61 02 летальных случаев - 61;

COVID-19 в Украине: впервые с мая число инфицированных за сутки превысило 3600 человек, умер - 61 02 выздоровели - 1 546 человек.

За сутки протестированы:

COVID-19 в Украине: впервые с мая число инфицированных за сутки превысило 3600 человек, умер - 61 02 методом ПЦР - 27 895 человек,

COVID-19 в Украине: впервые с мая число инфицированных за сутки превысило 3600 человек, умер - 61 02 методом ИФА - 9 397 человек,

COVID-19 в Украине: впервые с мая число инфицированных за сутки превысило 3600 человек, умер - 61 02 экспресс-тестами - 25 438 человек.

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За все время пандемии в Украине:

COVID-19 в Украине: впервые с мая число инфицированных за сутки превысило 3600 человек, умер - 61 02 заболели - 2 306 939 человек;

COVID-19 в Украине: впервые с мая число инфицированных за сутки превысило 3600 человек, умер - 61 02 выздоровели - 2 217 563 человека;

COVID-19 в Украине: впервые с мая число инфицированных за сутки превысило 3600 человек, умер - 61 02 летальных случаев - 54 175;

COVID-19 в Украине: впервые с мая число инфицированных за сутки превысило 3600 человек, умер - 61 02 проведено ПЦР-тестов - 12 188 070.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (379), Львовской (318), Харьковской (302), Одесской (222) и Днепропетровской (209) областях", - рассказали в Минздраве.

COVID-19 в Украине: впервые с мая число инфицированных за сутки превысило 3600 человек, умер - 61 11
COVID-19 в Украине: впервые с мая число инфицированных за сутки превысило 3600 человек, умер - 61 12
COVID-19 в Украине: впервые с мая число инфицированных за сутки превысило 3600 человек, умер - 61 13
COVID-19 в Украине: впервые с мая число инфицированных за сутки превысило 3600 человек, умер - 61 14

Топ комментарии

  • Sergii Naushenko
    Вчера їхав в тролейбусі N7 (Київ) - в масках меньше 50% пасажирів. В салоні не давка, але заповнений досить щільно! Школярі без масок абсолютно всі! Дехто з безмаскових кашляв, не прикриваючись!
    Витримав в такому тролейбусі одну зупинку, пішов далі пішки хоча ризикував спізнитись на роботу.
    З таким ставленням людей до своєї та колективної безпеки 1000+ нових випадків щодня - справа наступних 2-3 тижнів!
  • Super Gut
    Из-за долбодятлов, которым впадло одеть маску и помыть руки перед едой, нас ждет прощание с безвизом, а через два месяца люди в очередном лохдауне начнут терять работы. А все потому, что количество ********* в этой стране - гигантское. Я уже не говорю о тех тварях, которые придумали пускать вьезжающих в нашу страну, с одной вакцинацией и без теста.
  • Gal
    на хліб не намастиш...
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