За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 161 169 человек, всего - 5 722 212, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 4 512 000 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"161 169 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 8 сентября 2021. Первую дозу получили 56 193 человека, полностью иммунизированы - 104 976 человек.

В течение суток работали: 1 004 мобильные бригады, 2 948 пунктов вакцинации, 339 центров вакцинации.

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С начала прививочной кампании привиты 5 722 212 человек, из них получили одну дозу - 5 722 210 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 512 000 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 10 234 210 прививок", - рассказали в Минздраве.





