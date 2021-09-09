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Резников о паспортизации жителей ОРДЛО: В РФ будут говорить о "русском мире" и использовать это как повод для "защиты своих граждан"

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Резников о паспортизации жителей ОРДЛО: В РФ будут говорить о "русском мире" и использовать это как повод для "защиты своих граждан"
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников очертил ситуацию с выдачей российских паспортов жителям оккупированной части Донбасса. По его мнению, РФ таким образом сможет заявлять о "русском мире" и объяснять будто бы это "защита своих граждан".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"Хуже, чем у нас началось в 2014 году, уже быть не может. Я не драматизирую. Паспортизацию они начали, чтобы потом говорить о "русском мире" и использовать как повод для "защиты своих граждан". Так это уже свершилось. 100 тысяч паспортов или 500 тысяч - уже не имеет никакого значения", - сказал Резников.

Вице-премьер отметил, что если россияне захотят найти повод, чтобы с открытым вторжением пересечь наши границы, то они могут попытаться это сделать и якобы ради 10 тысяч, однако, есть вопрос - пойдут ли они на такой риск.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    А зеленський мовчав про це.
    А мав би штурмувати Європу. Канаду, штати.
    Замість того він дав ригам і іншій шоблі грабувати країну.
  • Ревизор
    "Их" граждане сколько имеют право находиться на территории Украины по закону? А потом в сад.......
  • 5 копійок
    Найвеличніший вже казав що домовиться десь посередині.
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