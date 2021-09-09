В Украине превышен уровень заболеваемости COVID-19 и коэффициент выявления новых случаев, в двух областях - COVID-госпитализация, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 9 сентября, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости - при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 76. Самый высокий уровень заболеваемости в Черновицкой области (206), Луганской области (168) и Киеве (122).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Только 29% коллективов школ полностью вакцинированы от COVID-19, - Минобразования

Также в Закарпатской и Львовской областях зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций. Этот показатель составляет в Закарпатской области 50,8% при норме не более 50%, в Львовской - 62,3%.

Вместе с тем, в Украине в целом зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования - при норме менее 4% для "зеленой" зоны в стране этот показатель составляет 5,4%. Самый высокий коэффициент выявления новых случаев в Черновицкой (10,4%), Запорожской (8,6%) и Харьковской (7,7%) областях .

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 41 477 человек, всего - 5 308 727, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Отметим, что все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина.