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В Украине превышен уровень заболеваемости COVID-19 и коэффициент выявления новых случаев, в двух областях - COVID-госпитализация, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

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В Украине превышен уровень заболеваемости COVID-19 и коэффициент выявления новых случаев, в двух областях - COVID-госпитализация, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 9 сентября, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости - при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 76. Самый высокий уровень заболеваемости в Черновицкой области (206), Луганской области (168) и Киеве (122).

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Также в Закарпатской и Львовской областях зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций. Этот показатель составляет в Закарпатской области 50,8% при норме не более 50%, в Львовской - 62,3%.

Вместе с тем, в Украине в целом зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования - при норме менее 4% для "зеленой" зоны в стране этот показатель составляет 5,4%. Самый высокий коэффициент выявления новых случаев в Черновицкой (10,4%), Запорожской (8,6%) и Харьковской (7,7%) областях .

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Отметим, что все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина.

В Украине превышен уровень заболеваемости COVID-19 и коэффициент выявления новых случаев, в двух областях - COVID-госпитализация, - Минздрав 01

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Топ комментарии

  • Украина побеждает и победит
    Детям своим тоже прививки не делаете?
  • Маркиз
    Специально для Вас -- видео на ютуб

    Там на непонятном-арабском.
    Вот перевод:
    - Земля крутится, говоришь?
    - Да.
    - Земля стационарна, сынок. Она не крутится.
    - Но нас по географии учат, что Земля обращается вокруг Солнца.
    - Это ошибочная логика, сынок. Научная теория - это вообще ложная вещь. А истинно то, что есть в Коране и хадисах. Стационарность Земли доказана. Она неподвижна. В английском языке есть хорошее слово для описания этого явления - статичность. Земля находится в статичном положении, она никуда не движется. В Україні перевищено рівень захворюваності на COVID-19 і коефіцієнт виявлення нових випадків, у двох областях - COVID-госпіталізація, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4247
  • Muron
    фую, дружина лікарка. пішов на йух.
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