Новости • Агрессия России против Украины, Оккупированные территории - Крым и Донбасс

Россия вынуждает рабочих переезжать из ОРДЛО в РФ, - Казанский

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Россия вынуждает рабочих переезжать из ОРДЛО в РФ, - Казанский
Представитель Донецка в украинской делегации ТКГ Денис Казанский заявил, что Россия вынуждает рабочих переезжать из ОРДЛО. Они едут на территорию РФ в поисках относительно высшей зарплаты.

Об этом сообщает "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По словам Казанского, Россия испытывает дефицит рабочей силы и специалистов.

"А на Донбассе достаточно много металлургов, шахтеров, машиностроителей. Эти кадры России нужны, и она прямо вынуждает их переезжать, устраиваться на другие предприятия. Они не требовательны, им российские зарплаты кажутся очень высокими после существования в ОРДЛО", - отметил представитель Донецка в украинской делегации ТКГ.

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Топ комментарии

  • Oleh57
    Туди їм і дорога - повітря в Україні стане чистішим!!!
  • Andru Volum
    ну вот, а кого то волновала проблема, что делать с сепаратистами.... Ну неужели они не могли сразу собрать свои чемоданы и укатить в рф, без создания всяких квазиреспублик ....?
  • Muron
    Торбу в руку, вітер в дупу! Россия вынуждает рабочих переезжать из ОРДЛО в РФ, - Казанский - Цензор.НЕТ 4703
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