Россия вынуждает рабочих переезжать из ОРДЛО в РФ, - Казанский

Представитель Донецка в украинской делегации ТКГ Денис Казанский заявил, что Россия вынуждает рабочих переезжать из ОРДЛО. Они едут на территорию РФ в поисках относительно высшей зарплаты.

Об этом сообщает "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По словам Казанского, Россия испытывает дефицит рабочей силы и специалистов.

"А на Донбассе достаточно много металлургов, шахтеров, машиностроителей. Эти кадры России нужны, и она прямо вынуждает их переезжать, устраиваться на другие предприятия. Они не требовательны, им российские зарплаты кажутся очень высокими после существования в ОРДЛО", - отметил представитель Донецка в украинской делегации ТКГ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Платят 4 тыс. рублей с задержкой на 8 месяцев: Сотрудники троллейбусного депо в оккупированном Краснодоне жалуются на задержку зарплат. ВИДЕО