Украина будет работать с ЕС над расширением сферы применения санкций против РФ, - Джапарова

МИД Украины приветствует решение ЕС продлить персональные санкции против 177 физических и юридических лиц за их участие в оккупации части Украины.

Об этом первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова написала в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, о снятии санкций можно будет говорить только тогда, когда Россия освободит все оккупированные территории.

"Украина будет работать вместе с ЕС над расширением сферы применения санкций, в частности на лиц, ответственных за нарушения прав человека, включая незаконные аресты 3 и 4 сентября в Крыму", — заявила Джапарова.

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