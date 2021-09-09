Лукашенко сегодня встретится с Путиным в Москве. Белорусская оппозиция говорит о "двух интригах"
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".
На прошлой неделе Лукашенко заявил, что глубокая интеграция с Россией не лишит Беларусь суверенитета.
"Мы строим наши связи как два суверенных государства", - сказал он.
В белорусской оппозиции называют 9 сентября "важным и опасным днем".
"Белорусский диктатор встречается с Путиным. Две основные интриги: 1) подпишет Лукашенко дорожную карту интеграции; 2) предоставит ему Кремль финансовую помощь. Как бы там ни было, напомню: Лукашенко - никто. Все подписанные соглашения будут пересмотрены ", - написал в твиттере советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановськои Франак Вячорка.
На прошлой неделе Лукашенко анонсировал получения Беларусью крупной партии военной техники из России. Выступая 1 сентября в Бобруйске, Лукашенко заявил, что в ближайшее время будут доставлены десятки самолетов и систем противовоздушной обороны, в том числе, "вероятно", - ракетные системы С-400.
В этом месяце российские и белорусские вооруженные силы намерены провести крупные совместные военные учения.