Рада сегодня рассмотрит изменения в Дисциплинарный устав ВСУ, законопроекты о НБУ и БЭБ и заслушает отчет ВСК по "Укрзализныци"
Проект закона № 5464 предусмотрен к рассмотрению первым вопросом повестки дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Парламентарии также планируют рассмотреть законопроект № 5121 "О внесении изменений в Дисциплинарный устав Вооруженных сил Украины, утвержденный Законом Украины "О Дисциплинарном уставе Вооруженных сил Украины".
На повестке дня - проекты законов №4323 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения к осужденным и лицам, которые содержатся под стражей, мер принудительного кормления" и №4324 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно применения к осужденным и лицам, которые содержатся под стражей, мер принудительного кормления".
Планируется также рассмотрение отчета Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам проверки и оценки состояния АО "Украинская зализныця" (проект постановления № 5814).
Депутаты намерены рассмотреть законопроекты № 4577 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки сферы спорта" и № 5547 "О лекарственных средствах".
Народные депутаты также сегодня планируют рассмотреть законопроекты:
- относительно течения сроков обращения за получением административных и других услуг во время действия карантина (5454),
- относительно отдельных вопросов деятельности Национального банка Украины (5850),
- об уточнении информации, которая подается Национальным банком Украины для составления Бюджетной декларации (5853),
- об охране и сохранении особо ценных участков природных водоемов и водотоков (5413),
- об обеспечении поэтапного внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (5433),
- о повышении качества пищевых продуктов, потребляемых детьми (5148),
- о введении деятельности Бюро экономической безопасности Украины (3959).