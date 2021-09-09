Рада сегодня рассмотрит изменения в Дисциплинарный устав ВСУ, законопроекты о НБУ и БЭБ и заслушает отчет ВСК по "Укрзализныци"

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг рассмотрит законопроект № 5464 "О внесении изменений в Закон Украины "Об альтернативных видах топлива" относительно развития производства биометана".

Проект закона № 5464 предусмотрен к рассмотрению первым вопросом повестки дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Парламентарии также планируют рассмотреть законопроект № 5121 "О внесении изменений в Дисциплинарный устав Вооруженных сил Украины, утвержденный Законом Украины "О Дисциплинарном уставе Вооруженных сил Украины".

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На повестке дня - проекты законов №4323 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения к осужденным и лицам, которые содержатся под стражей, мер принудительного кормления" и №4324 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно применения к осужденным и лицам, которые содержатся под стражей, мер принудительного кормления".

Планируется также рассмотрение отчета Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам проверки и оценки состояния АО "Украинская зализныця" (проект постановления № 5814).

Депутаты намерены рассмотреть законопроекты № 4577 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки сферы спорта" и № 5547 "О лекарственных средствах".

Народные депутаты также сегодня планируют рассмотреть законопроекты: