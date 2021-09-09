1 воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе. Состояние защитника тяжелое, - ООС
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Сегодня, 9 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрелы позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - тяжелое", - следует из сообщения.
Также подчеркивается, что украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.