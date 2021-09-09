Новости • Агрессия России против Украины

1 воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе. Состояние защитника тяжелое, - ООС

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1 воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе. Состояние защитника тяжелое, - ООС
Сегодня, 9 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрелы позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - тяжелое", - следует из сообщения.

Также подчеркивается, что украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Боже, поможи
  • Игорь Бех
    Пора что то делать. Это бесконечно...Опзж срочно запретить. Все эти кивы должны сидеть ! Это разжигатели войны. Они в мацкве об этом открыто заявляют.
  • Andy Jumeirach
    это бесконечно, на нашей земле
    что будем делать ,
    господа военные ???
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