"Укрзализныця" эвакуировала сотрудников станции на Донбассе из-за обстрела войсками РФ, движение поездов ограничено

"Укрзализныця" эвакуирует сотрудников станции в Донецкой области из-за обстрела войсками РФ и ограничивает движение до стабилизации ситуации.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 9 сентября, около 8:00, в районе станции Скотувата Донецкой железной дороги начался обстрел из тяжелого вида вооружения с неподконтрольной Украине территории. Снаряды падают на расстоянии 2 км от станции. Сейчас повреждений инфраструктуры нет. Для безопасности работников станции и пассажиров оперативно эвакуированы в укрытия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до стабилизации ситуации движение пригородных поездов №6011 / 6072 Лиман - Скотувата -Лозова и №6003 / 6004 Изюм - Скотувата - Святогорск ограничено до станции Фенольная.

"Призываем пассажиров внимательно слушать объявления на станциях и следить за обновлением информации", - добавили в "УЗ".

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