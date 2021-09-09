В российском модуле МКС произошла очередная аварийная ситуация. В "Роскосмосе" уверяют, что все в порядке

На Международной космической станции сработала пожарная сигнализация на проблемном российском модуле Звезда.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщил "Роскосмос", заверив, что сейчас ситуация в модуле нормальная.

По данным "Роскосмоса", в модуле "Звезда" сработал датчик задымления и включилась аварийная сигнализация при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов.

Экипаж включал агрегатный фильтр очистки атмосферы для устранения "возможного задымления", пишут в "Роскосмосе".

В то же время российский ресурс РИА пишет со ссылкой на трансляцию переговоров NASA: космонавт Олег Новицкий сообщал российскому Центру управления полетами, что экипаж видел дым и чувствовал запах гари.

Отмечается, что приборы показывали наличие вредных веществ возле медицинского шкафа в модуле "Звезда", а астронавт ESA Тома Песке заявлял о проникновении через вентиляцию в американский модуль запаха сгоревшего пластика и электроники.

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В "Роскосмосе" утверждают, что сейчас все системы работают в штатном режиме, состав воздуха на МКС соответствует штатным показателям, а экипаж продолжает подготовку к выходу в открытый космос.

Модуль звезда был состыкован с МКС 26 июля 2000 года.

В сентябре 2020-го стало известно, что утечка воздуха, которая фиксировалась на МКС около года, была обнаружена в модуле Звезда. Место утечки локализовали, но падение давления из-за трещин так и не удалось остановить. Звезду герметично отделили от основного объема МКС.

В октябре 2020-го на Звезде произошло задымление аппаратуры.

29 июля 2021-го во время стыковки с МКС российского модуля Наука самопроизвольно включились его двигатели и завертели станцию. Двигатели Науки включились, когда космонавты открывали внутренний люк модуля Звезда.

В ночь на 2 августа между российскими модулями Звезда и Наука произошел сбой связи.