Сегодня в Нидерландах суд заслушает родственников жертв МН17

Сегодня, 9 сентября, в 10:00 по местному времени в Нидерландах в судебном комплексе "Схипхол" начнется очередное заседание суда по делу МН17.

Слово в суде будет предоставлено родственникам погибших рейса МН17, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова находится с рабочей поездкой в ​​Гааге. Она также будет присутствовать в судебном комплексе "Схипхол".

Подчеркивается, что в общей сложности выступить в суде должны более 90 родственников погибших рейса MH17.

Слово в суде будет предоставлено родственникам погибших не только из Нидерландов, но и Австралии, Малайзии, Индонезии, Канады.

Ранее сообщалось, что международная совместная следственная группа (JIT) по делу МН17 ищет фото, видео и документы в Курске, откуда был отправлен зенитно-ракетный комплекс "Бук".

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.