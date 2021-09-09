В результате российского обстрела Кряковки на Луганщине шестеро воинов ВСУ получили травмы, - пресс-центр ООС

В результате обстрела российскими наемниками н.п.Кряковка (Луганская область) вечером 8 сентября шестеро бойцов Вооруженных сил Украины получили акубаротравмы.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС), передает Цензор.НЕТ.

"Вечером, 8 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации прибегли к очередному нарушению режима прекращения огня и осуществили обстрелы позиций украинских защитников в районе населенного пункта Кряковка. В ответ украинские защитники открывали огонь из не запрещенных Минскими договоренностями образцов вооружения. После обстрела шесть защитников были обследованы врачами военно-медицинского госпиталя, установлен предварительный диагноз – акубаротравма", - говорится в сообщении.

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Для детального обследования и установления окончательного диагноза военнослужащие, получившие травмы, направлены в ВМКЦ Северного региона г.Харьков. Состояние здоровья бойцов удовлетворительное.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркнули в штабе.