За продажу лекарств детям, которая повлекла гибель ребенка, предлагают установить уголовную ответственность, - "слуга народа" Радуцкий
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В Раде предлагают установить штрафы для сотрудников аптек и курьеров, которые продают лекарственные средства детям до 14 лет. Также предлагается установить уголовную ответственность для случаев, когда продажа лекарств привела к гибели ребенка.
Об этом в Facebook сообщил глава парламентского комитета здравоохранения, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.
Так, в Раде настаивают на введении жестких санкций для нарушителей, которые продают лекарства детям до 14 лет.
"В частности, мы предлагаем установить штраф для сотрудников аптек и курьеров: при первом нарушении - в размере от 6,8 тысяч гривен до 13,6 тысяч гривен, при повторном - 13,6 тысяч гривен до 23,8 тысяч гривен", - отметил Радуцкий.
"Будем инициировать введение уголовной ответственности для случаев, когда продажа лекарств привела к гибели ребенка", - добавил парламентарий.
Напомним, в Украине в воскресенье, 8 августа, вступил в силу закон о запрете продажи лекарств детям до 14 лет.