"Слуга народа" вынуждена держать интригу в вопросе смены министров: если назвать фамилии, то начинают вывозить мебель, - Корниенко

Первый заместитель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает некорректным называть фамилии министров, которые будут отправлены в отставку.

Об этом он сегодня рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Корниенко, фракция "Слуга народа" вынуждена держать интригу в вопросе смены членов правительства.

"Потому что тогда перестают работать и люди с назваными фамилиями, и потенциальные кандидаты, и министерства, извините, но начинают вывозить мебель", - подчеркнул нардеп.

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Корниенко пообещал, что как только появится официальная информация о смене министров сообщить об этом журналистам.