Новости • Коронавирус и карантин

Будет новая пандемия, вызванная новым возбудителем, - Голубовская

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Будет новая пандемия, вызванная новым возбудителем, - Голубовская
Миру грозит новая пандемия, вызванная другим возбудителем.

Как информирует Цензор.НЕТ, такой прогноз "Фактам ICTV" озвучила инфекционист Ольга Голубовская.

"Эта коронавирусная инфекция пройдет, закончится, смягчится. Но будет новая пандемия. И была последняя Всемирная ассамблея здравоохранения. То там генеральный директор объявил уже. И это объявили раньше, что будет новая пандемия, вызванная новым возбудителем", - отметила Ольга Голубовская.

При этом она не уточнила ни сроков начала новой пандемии, ни что ее спровоцирует.

Но инфекционист призвала делать выводы из ситуации с коронавирусом, учиться на ошибках, чтобы быть готовым к новому вызову.

"И если мы не сделаем уроков с нашей ситуации, то это закончится новой трагедией", - добавила она.

Уже почти два года человечество пытается справиться с коронавирусом. Во многих странах ввели карантинные ограничения, ученые разработали вакцины, однако вирус пока преодолеть не удается.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Да ты прям: Будет новая пандемия, вызванная новым возбудителем, - Голубовская - Цензор.НЕТ 6693
    Будет новая пандемия, вызванная новым возбудителем, - Голубовская - Цензор.НЕТ 9786
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Ну, и кто-то еще сомневается что это афера мирового масштаба? Фармдельцы оседлали денежные потоки и будут всеми силами пытаться на них удержаться. Пандемии и эпидемии были всегда и всегда будут. Пандемии и эпидемии всегда к сожалению уносили жизни людей и будут уносить. Но делать из этого шабаш чтобы раздуть панику и на этом получить сверхприбыли это уже за гранью всего человеческого. Они уже дотрынделись до того, что уже начинают планировать пандемии.
  • Олександр Иванов
    Як же Ви вже задовбали маніпулятори х..ві.
    "Чем больше слёз тем больше облегченья.
    В слезах и заключается леченье".
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