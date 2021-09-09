Рада в первом чтении поддержала законопроект о принудительном кормлении в тюрьмах

Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект №4323 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения к осужденным и лицам, содержащимся под стражей, мер принудительного кормления".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Документ поддержали 286 нардепов.

Как заявил во время выступления в парламенте заместитель министра юстиции Александр Банчук, разработка гуманного способа принудительного кормления является требованием Европейского суда по правам человека.

"Целью принятия проекта закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения к осужденным и лицам, содержащимся под стражей, мер принудительного кормления" является определение правовых оснований для утверждения порядка и видов принудительного кормления, а также условий содержания осужденных и лиц, взятых под стражу, которые отказываются от принятия пищи", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что для применения этого метода кормления необходимо, чтобы человек голодал длительное время, что может угрожать его жизни. Кроме того, решение о применении принудительного кормления может принять только суд на основании решения врача, который подтверждает угрозу жизни заключенного, который голодает.

Также читайте: "Слуга народа" вынуждена держать интригу в вопросе смены министров: если назвать фамилии, то начинают вывозить мебель, - Корниенко