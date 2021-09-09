Подготовка к встрече глав МИД стран Нормандского формата продолжается. Главное, чтобы Лавров решился сесть за стол переговоров, - Кулеба

Украина готова к встрече глав МИД стран Нормандского формата в любой момент.

Об этом министр иностранных дел заявил в ходе брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, подготовка встречи министров иностранных дел стран Нормандского формата продолжается.

"Сейчас наши французские и германские коллеги пытаются согласовать приемлемую для вех дату. Я очень надеюсь, что Сергей Лавров подтвердит участие в этой встрече, нам есть о чем говорить. Вчера состоялась видеоконференция советников лидеров Нормандского формата, определенное движение на нормандском треке возобновилось. Мы готовы к этой встрече министров, содержательно нам не нужно готовиться, потому что мы в любой момент готовы к этой встрече. Главное, чтобы господин Лавров решился сесть за стол переговоров и нашел время в своем насыщенном графике", - отметил Кулеба.

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