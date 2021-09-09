Рада одобрила изменения в закон о противодействии отмыванию доходов
4 1439
Верховная Рада внесла изменения в закон Украины О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
В частности, в четверг на заседании народные депутаты проголосовали за проект закона О внесении изменений в статью 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" относительно уточнения отдельных положений".
За - 315 присутствующих.
Законопроектом предусмотрено применение мер финансового мониторинга в случае перевода средств наличными в пределах Украина в сумме, не превышающей 5 тыс. грн.