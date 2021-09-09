Рада одобрила изменения в закон о противодействии отмыванию доходов

Верховная Рада внесла изменения в закон Украины О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, в четверг на заседании народные депутаты проголосовали за проект закона О внесении изменений в статью 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" относительно уточнения отдельных положений".

За - 315 присутствующих.

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Законопроектом предусмотрено применение мер финансового мониторинга в случае перевода средств наличными в пределах Украина в сумме, не превышающей 5 тыс. грн.