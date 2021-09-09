"Слуга народа" Тищенко напал на нардепа Лероса во время его выступления о деле вагнеровцев в ВР. ВИДЕО

Сегодня в ходе рассмотрения отчета ВСК по работе "Укрзализныци" возле трибуны ВР произошла потасовка.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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После отчета главы комиссии Юлии Гришиной ("Слуга народа") на трибуну вышел внефракционный нардеп Гео Лерос, который начал критиковать президента Владимира Зеленского. Когда Лерос говорил о том, что президент превращает страну в "филиал мафии", к трибуне подошли несколько депутатов "Слуги народа", чтобы остановить выступление Лероса. Также к трибуне подошли депутаты ОПЗЖ и "Голоса", чтобы не допустить драки.

Спикер Дмитрий Разумков попросил коллег отойти от трибуны и успокоится, однако вынужден был объявить перерыв, который продлился пару минут после чего Лерос снова продолжил свое выступления.

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