"Слуга народа" Тищенко напал на нардепа Лероса во время его выступления о деле вагнеровцев в ВР. ВИДЕО
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Сегодня в ходе рассмотрения отчета ВСК по работе "Укрзализныци" возле трибуны ВР произошла потасовка.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
После отчета главы комиссии Юлии Гришиной ("Слуга народа") на трибуну вышел внефракционный нардеп Гео Лерос, который начал критиковать президента Владимира Зеленского. Когда Лерос говорил о том, что президент превращает страну в "филиал мафии", к трибуне подошли несколько депутатов "Слуги народа", чтобы остановить выступление Лероса. Также к трибуне подошли депутаты ОПЗЖ и "Голоса", чтобы не допустить драки.
Спикер Дмитрий Разумков попросил коллег отойти от трибуны и успокоится, однако вынужден был объявить перерыв, который продлился пару минут после чего Лерос снова продолжил свое выступления.