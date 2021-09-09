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В Афганистане находятся 159 граждан Украины, которые хотят вернуться домой, - Кулеба

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В Афганистане находятся 159 граждан Украины, которые хотят вернуться домой, - Кулеба
В Афганистане находятся 159 граждан Украины, которые изъявили желание вернуться домой, идет работа над очередными эвакуационными рейсами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украину, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"По имеющейся у нас информации, сейчас на территории Афганистана остаются 159 граждан Украины, которые выразили желание вернуться домой. Мы работаем через наши посольства в Таджикистане, Пакистане и Иране, а также через посольства некоторых дружественных нам стран, которые также имеют связь с талибами, тут в Украине, для того, чтобы организовать очередные эвакуационные рейсы", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

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Топ комментарии

  • S. Kurakh
    Розмножуються там по ходу чи шо. Нащо афганців тоді до нас везти, якшо наші громадяни ше не всі вивезені?
  • radeon
    Интересно,а в Афганистане вообще были граждане Украины?То,что какие то люди там постоянно появляются и наши чиновники рвут попец чтобы их оттуда вытянуть,очень похоже на подработку чиновников на вывозе левых граждан за счет бюджета Украины
  • Іван Любко 4f83832f
    Отих "крутих" бородатих "українців" нам не потрібно. Нехай свою батьківщину захищають,а не втікають при першому же пострілі світ за очі. Храбреці,мдя.
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