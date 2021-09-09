Для граждан Украины открыты 133 страны мира: с сегодняшнего дня открылась Польша, - Кулеба
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"По состоянию на сегодня для граждан Украины при разных условиях открыты границы 133 стран мира. Где-то необходимо предъявить подтверждающие документы о полный курс вакцинации от коронавируса, где достаточно отрицательного результата ПЦР, экспресс или антиген теста на COVID...Так, вы можете ехать в 133 страны мира и эта цифра будет продолжать расти", - рассказал Кулеба.
Также он рассказал, что с 9 сентября 2021 года Польша открыла свои границы для украинских туристов. Но для въезда нужно соблюдать определенные условия.
По его словам, срок 10-дневного карантина в Польше будет сокращен при наличии отрицательного результата теста на коронавирус, который сделан не ранее 7-дневного периода с момента въезда на территорию Польши. Завершением карантина считается наличие в телеинформационной системе записи об отрицательном результате теста.
От карантина освобождаются:
- вакцинированные от COVID-19 (при наличии англоязычного/польскоязычного документального подтверждения полного курса вакцинации вакциной, зарегистрированной в ЕС - Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson & Jonson);
- переболевшие COVID-19 (при наличии документального подтверждения);
- водители и члены экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, студенты, дипломаты, медики, журналисты и другие категории.