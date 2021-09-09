Визит Зеленского на Генассамблею ООН в США сейчас прорабатывается, - Кулеба
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Возможность визита президента Владимира Зеленского в США на Генассамблею ООН сейчас прорабатывается, окончательных решений еще нет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в ходе брифинга.
"Возможность осуществления такого визита сейчас прорабатывается, но окончательных решений еще нет, потому что формат участия в Генеральной ассамблее предусматривает также возможность онлайн-выступления", - отметил министр.
По его словам, Украина примет решение о том, будет ли этот визит физическим на Генеральную ассамблею или это будет онлайн-участие президента в Генеральной ассамблее ООН.