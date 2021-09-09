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Визит Зеленского на Генассамблею ООН в США сейчас прорабатывается, - Кулеба

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Визит Зеленского на Генассамблею ООН в США сейчас прорабатывается, - Кулеба
Возможность визита президента Владимира Зеленского в США на Генассамблею ООН сейчас прорабатывается, окончательных решений еще нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в ходе брифинга.

"Возможность осуществления такого визита сейчас прорабатывается, но окончательных решений еще нет, потому что формат участия в Генеральной ассамблее предусматривает также возможность онлайн-выступления", - отметил министр.

По его словам, Украина примет решение о том, будет ли этот визит физическим на Генеральную ассамблею или это будет онлайн-участие президента в Генеральной ассамблее ООН.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    На цю роль його призначив мудрий нарід. Ось і грає її як може.
  • Ла-ла-ла-ла
    Є чудовий фільм "Впіймай мене, якщо зможеш" з Ді Капріо,
    там теж шахрай видавав себе то за вчителя, то за пілота...
    А в нас клоун видає себе за президента.
  • Кот Бегемот b96e8d54
    ...ось воно і грае, чим може...
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